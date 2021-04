PSG, Real Madrid – Mercato : le prix de Mbappé chute, le Qatar commence à s'agacer !

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Invité sur RTL après Bosnie – France (0-1), Kylian Mbappé a assuré ne pas encore avoir réglé la question de son avenir : « Si ça avait avancé, je serai venu déjà en parler. Bien sûr que je viendrai en parler quand j'aurai pris ma décision ». Alors que son contrat arrive à expiration en juin 2022 et que le PSG lui a déjà formulé plusieurs offres de prolongation avec revalorisation salariale, le Champion du Monde continue de jouer la montre, bloquant les autres dossiers creusés par le PSG.

Une vente de Mbappé impossible à plus de 150 M€ ?

Si l'on en croit Le Parisien, l'indécision de Kylian Mbappé commencerait à faire grincer des dents du côté de Doha. De son côté, Leonardo continue de garder son calme et de faire dans la « politique » pour ne pas brusquer sa star ni son entourage. Reste que le PSG espère une position claire de Mbappé et de son clan pour ne pas se retrouver dans une position plus fragile par rapport au marché.

En effet, vu la proximité de la fin de son contrat, le PSG a déjà renoncé à faire une plus-value sur Kylian Mbappé, recruté pour 180 M€ à Monaco et qui ne partira pas pour les 200 M€ minimum souhaité initialement par QSI. D'après le quotidien francilien, en cas de départ, le deal devrait plutôt se négocier autour de 120 à 150 M€ du fait de la crise économique née de la Covid-19...