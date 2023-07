PSG - Mercato : le PSV contre-attaque pour Simons

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano l'a révélé il y a une dizaine de jours : le Paris Saint-Germain a activé la clause de rachat de 6 M€ figurant dans le contrat de Xavi Simons avec le PSV Eindhoven. Désormais, c'est au milieu offensif de 20 ans de jouer. Quelle que soit sa décision, aucun des deux clubs ne pourra aller contre. Mais il n'empêche que chacun s'active pour lui donner envie de le rejoindre. Le PSG a dégainé le premier mais le PSV ne se laisse pas faire...

Une augmentation et un projet de jeu pour le convaincre de rester

Le média Eindhovens Dagblad annonce que le représentant de Simons, Darren Dein, a rencontré les dirigeants du club de Philips. Ceux-ci ont proposé une grosse augmentation salariale à un joueur ayant inscrit 22 buts et délivré 12 passes décisives en 48 matches avec le PSV la saison passée. Une saison marquée par la conquête de la Supercoupe et la Coupe des Pays-Bas. Encore une fois, c'est le joueur et lui seul qui tranchera pour son avenir. Mais les dirigeants d'Eindhoven seraient plutôt confiants car eux comptent construire l'équipe autour de lui alors que ça n'a pas été le cas du PSG lors de ses trois années là-bas.

