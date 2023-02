PSG - Mercato : mauvaise nouvelle dans le dossier Xavi Simons !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L’été dernier, Xavi Simons a été libéré par le PSG pour rejoindre le PSV Eindhoven. Dans le deal avec le club néerlandais, les dirigeants parisiens ont mis une clause de rachat sur le joueur valable l'été prochain et évaluée à 12 millions d'euros. Mais, comme l’a annoncé le coach du PSV, le club néerlandais souhaiterait supprimer cette option en prolongeant le jeune milieu offensif. « Nous sommes en pourparlers pour prolonger le contrat de Xavi Simons, nous le voyons comme un acteur clé dans la construction du PSV pour l'avenir. », a confié Ruud van Nistelrooy. Rarement utilisé par le club de la capitale entre 2019 et 2022, il se pourrait bien que le PSG ait des regrets dans ce dossier. Retrouvez toute l'actualité du Paris-Saint-Germain en temps réel sur notre nouvelle page FACEBOOK : BUT PSG ! 😳 @xavisimons pic.twitter.com/zojqdC6eq6 — PSV Español (@PSVespanol) January 30, 2023

Pour résumer Le PSV Eindhoven veut absolument prolonger l’ancien du PSG, Xavi Simons (19 ans). Rarement utilisé par le club de la capitale entre 2019 et 2022, il se pourrait bien que le PSG ait des regrets dans ce dossier... Affaire à suivre !

Thomas Salis

Rédacteur

Podcast Men's Up Life