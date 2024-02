PSG Mercato : le Qatar a déjà réglé l’avenir de Bradley Barcola

A l’heure où le PSG va perdre Kylian Mbappé et va devoir mettre en place une nouvelle dimension collective plus forte à son projet, Bradley Barcola (21 ans) est en train de prendre une nouvelle dimension sous les ordres de Luis Enrique.

De plus en plus décisif sur son aile gauche et proche de l’équipe de France A, l’ailier gauche formé à l’OL commence à intéresser du beau monde. Alors que des clubs de Série A italienne, de Liga espagnole et de Premier League ont tous des vues sur Barcola, le PSG a déjà donné sa réponse selon Ekrem Konür.

Acheté 50 M€ à Lyon l’été dernier, Bradley Barcola serait tout simplement intransférable. L’intéressé s’imbrique parfaitement dans le niveau projet qui s’appuie d’abord sur la discrétion, le travail et le sérieux.

