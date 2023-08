PSG - Mercato : le Qatar a voulu jouer un autre mauvais tour au FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ousmane Dembélé devrait officialiser sa signature avec le PSG dans un futur très proche. Luis Enrique, qui a pris les rênes du club parisien en début d'été, reste profondément attaché au FC Barcelone en tant qu'ancien Blaugrana. Le technicien espagnol aurait souhaité attirer Gavi.

Un refus catégorique en provenance du Barça

Le FC Barcelone aurait remballé le PSG suite à son intérêt pour Gavi. Malgré les renforts opérés au milieu de terrain par le FC Barcelone et des problèmes aux dos ayant empêché Gavi de participer à la tournée américaine, le club catalan considérerait Gavi comme un joueur indispensable et irremplaçable, selon les informations du Mundo Deportivo. Le jeune Espagnol représenterait non seulement une pièce maîtresse pour le présent, mais également pour l'avenir du Barça, ce qui le rendrait intransférable.

👀 Le PSG voulait signer Gavi cet été mais le Barça n'a même pas voulu discuter d'un potentiel mouvement.



(@mundodeportivo) pic.twitter.com/aLEaOGDoFM — Actu Barça FR 🇵🇸 (@ActuBarcaFR) August 8, 2023

