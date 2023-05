PSG - Mercato : le Qatar fixé pour le prix de Bernardo Silva ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Pour cet été, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont fait du recrutement du milieu offensif de Manchester City, Bernardo Silva, l'un de leurs priorités alors que le Portugais se verrait bien revenir en France, six ans après son départ de l'AS Monaco.

"Je dirais entre 50 et 70 millions d'euros"

Présent ce mardi sur le plateau de L'Équipe de Greg sur la chaîne L'Équipe, Loïc Tanzi a estimé que le prix de Bernardo Silva se situe entre 50 et 70 millions d'euros. "Bernardo Silva ? Dans les destinations favorites, le PSG est N°1. (…) Son prix aujourd’hui ? C’est cher mais avec ses deux ans de contrat, je dirais entre 50 et 70 millions d'euros, ça dépend des négociations et des bonus", a confié le journaliste de L'Équipe.

🇵🇹 Bernardo Silva au PSG, est-ce possible ? 🔵🔴



La réponse de @Tanziloic, toujours très bien informé !#EDG pic.twitter.com/JRCcJSXAYn — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) May 16, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur