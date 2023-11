PSG - Mercato : le Qatar jubile, Mbappé n'est plus le joueur le plus bankable à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Warren Zaïre-Emery est une météorite du football français. À seulement 17 ans, le jeune milieu de terrain est un titulaire indiscutable au PSG et pourrait connaître sa première convocation en équipe de France ce jeudi. Dans son édition du jour, L’Équipe tente d’évaluer son prix sur le marché des transferts et celui-ci est en train d’exploser !

« On sait que Paris, même à 200 millions d’euros, ne le vendra pas. Zaïre-Emery n’a pas de prix, analyse un ex-directeur sportif d’un club du top 10 européen. Un “2006” qui joue, qui est capable d’être décisif en L1 ou en C1, ça a une valeur énorme. Et on sait avec l’émergence du marché saoudien et les sommes folles déboursées par Chelsea, celle de Zaïre-Emery pourrait atteindre des montants incroyables mais ce ne serait pas un prix qui correspondrait à sa vraie valeur. »

En 2017, un Mbappé plus âgé avait été vendu 180 M€

Pour rappel, « WZE » est sous contrat jusqu’en 2025. L’objectif du PSG est de le prolonger le plus rapidement possible. « Mbappé, en 2017, était un peu plus âgé, jouait à un poste offensif plus valorisé, mais avait été vendu 180 M€ à Paris. Un milieu de 17 ans, titulaire au PSG et bientôt en équipe de France dépasse facilement les 100 M€ », conclut un directeur sportif du top 5 français.

