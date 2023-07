PSG – Mercato : le Qatar offre une enveloppe XXL, Rothen annonce deux gros coups pour Luis Enrique !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Dans son émission « Rothen s'enflamme » sur RMC, Jérôme Rothen a lâché un scoop ce vendredi soir : le PSG fait tout pour contenter son futur coach Luis Enrique avec l'arrivée de plusieurs renforts souhaités par l'Espagnol. « Aujourd'hui, le club travaille déjà en fonction et avec Luis Enrique. La preuve : il est sur Paris et le recrutement va être effectué en fonction de ce que veut Luis Enrique. J'ai eu quelques informations en discutant dans la journée avec un dirigeant du PSG : ils veulent finaliser deux joueurs importants – on ne m'a pas donné les noms – mais ce sera en totale adéquation avec Luis Enrique ». ? Info JR25 ? :



?￰゚メᆲ "Le PSG veut finaliser deux joueurs importants en adéquation avec Luis Enrique." #RMClive pic.twitter.com/KiPMEP2IVB — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 30, 2023 La fiche du PSG sur But! Football Club A priori, pas de Joao Felix en approche... Lucas Hernandez (Bayern Munich) est sans doute le premier des deux. Reste à savoir qui est le second. Du côté de Revelo, on explique que Luis Enrique a réclamé la venue de Joao Felix (Atlético Madrid) mais RMC dément les discussions autour du Portugais de 23 ans, poussé dehors par les Colchoneros suite à son prêt à Chelsea. D'après Le Parisien, le PSG dispose d'une enveloppe de 200 M€ pour renforcer son attaque d'un buteur et d'un ailier droit. Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que, selon le Parisien, le Qatar a lâché la bride pour renforcer l'attaque (200 M€), Jérôme Rothen promet deux gros coups à Paris. Deux coups en parfait accord avec la volonté de Luis Enrique. Qui après Lucas Hernandez ?

Alexandre Corboz

Rédacteur