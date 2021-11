PSG - Mercato : le Qatar se venge du dossier Mbappé, un pépite du Real Madrid draguée !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Il n'est pas un secret que le Qatar vit très mal le dossier Kylian Mbappé. Agacé que le Champion du Monde, en fin de contrat en juin 2022, refuse de prolonger son bail au PSG, l'Etat-major supporte encore plus difficilement la drague intensive de Florentino Perez et du Real Madrid depuis maintenant deux saisons.

Le PSG ferait miroiter un contrat en or à Vinicius

Si Leonardo s'est déjà exprimé au nom de ses dirigeants et a réclamé à maintes reprises une punition à l'égard des Merengue pour non-respect du devoir de réserve, Paris a également élaboré tout un plan pour se venger. Comme lorsqu'en 2017, le FC Barcelone s'était montré insistant autour de Marco Verratti avant de perdre doublement la bataille avec Neymar Jr transféré dans la Capitale française quelques semaines plus tard.

Cette fois-ci, le « Neymar du Real » porte le nom de Vinicius Jr. D'après l'insider de l'émission El Chiringuito Eduardo Inda, le PSG se serait rapproché du clan Vinicius pour offrir au jeune Brésilien un contrat pharaonique de 18 M€ par saison. Sous contrat jusqu'en juin 2024 et très heureux à Madrid, le natif de São Gonçalo se laissera-t-il séduire par le pont d'or proposé ?

⚠️¡ATENTO a la EXCLUSINDA!⚠️



"El PSG está INTENTANDO FICHAR a VINICIUS subiéndole la FICHA a 18 MILLONES por temporada" #ChiringuitoInda pic.twitter.com/egKdzn6phx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 23, 2021