PSG, FC Barcelone – Mercato : le Qatar serait prêt à renoncer à Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Il ne se passe pas un jour sans qu'une information contradictoire, évoquant l'avenir de Lionel Messi (35 ans) ne fuite dans la presse. Alors qu'on assure en Espagne que la Pulga va prolonger d'un an avec le PSG, L'Equipe est plus mesuré sur la prolongation « coûte que coûte » de l'ancien joueur du FC Barcelone, lequel émarge à 3,37 M€ brut par mois à Paris.

Le quotidien sportif l'assure : si Nasser Al-Khelaïfi a assuré il y a quelques jours que Paris ferait tout pour garder son septuple Ballon d'Or, il semblerait que la raison – et les engagements parisiens auprès du fair-play financier – a fini par l'emporter.

Messi, un départ d'un commun accord avec QSI ?

Alors que du côté d'Al-Hilal en Arabie Saoudite, Jorge Messi (père et agent du joueur) a reçu une offre dépassant les 200 M€ par saison offerts à Cristiano Ronaldo du côté d'Al-Nassr, le PSG compte ses sous et devrait être plus sage sur son offre afin de ne pas entamer sa capacité à recruter pour l'été prochain.

Toujours d'après le quotidien sportif, Lionel Messi « semble davantage tenté par un départ » dans ces conditions. Au PSG, on a admis qu'il était impossible d'aligner son trio offensif sans faire exploser sa masse salariale et que des arbitrages devaient être faits. Désireux de conserver Kylian Mbappé et bloqué par le gros contrat jusqu'en 2027 de Neymar, QSI serait sur le point de se résoudre à un départ de Messi. La solution « la plus rationnelle » tout simplement...