PSG - Mercato : le Qatar veut détourner Verratti de Paris... et de Neymar

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Le PSG fait le ménage cet été et Marco Verratti est concerné. Le milieu italien est poussé vers la sortie. Al-Hilal, qui s'est offert son grand copain Neymar, a déjà formulé une offre, jugée insuffisante par Paris. Et selon L'Equipe, un autre club entre en lice...

Al-Arabi le veut aussi

"Le club qatari d'Al-Arabi s'est positionné pour essayer de faire venir Marco Verratti. Mais l'équation financière est difficile et les clubs saoudiens ont encore de l'avance. L'Italien (30 ans, sous contrat jusqu'en 2026) n'entre plus dans les plans du PSG cette saison et il n'a pas été convoqué par Luis Enrique lors des deux premières journées de L1." A suivre, donc...

Podcast Men's Up Life