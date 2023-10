PSG - Mercato : le Qatar vise deux stars suivies par le Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Après Jude Bellingham l'été dernier, le Real Madrid aimerait attirer deux autres stars de Bundesliga. Il s'agirait d'Alphonso Davies et Jamal Musiala, tous deux joueurs du Bayern Munich.

Le PSG entre dans la danse pour Davies et Musiala

Mais les dirigeants merengue auraient de la grosse concurrence dans ces deux dossiers et notamment celle du Paris Saint-Germain, qui d'après le journaliste turc, Ekrem Konur, serait également intéressé par le latéral gauche canadien et le milieu de terrain allemand, respectivement sous contrat jusqu'en juin 2025 et juin 2026 avec le club bavarois. Pour Alphonso Davies, le PSG et le Real Madrid prévoiraient même de passer à l'action dès cet hiver.

🚨PSG, Real Madrid and Manchester City are planning a January move for Bayern Munich's Canadian left-back Alphonso Davies.

🇨🇦 #FCBayern 🔴⚪ #BayernMunich https://t.co/jJac3RO2BS pic.twitter.com/u4Itt1FhhL — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 23, 2023

