PSG - Mercato : le Qatar vise un autre grand numéro 9 que Kane, Osimhen ou Vlahovic

Le PSG cherche depuis plusieurs années son buteur. Pourtant, le club parisien n'y parvient pas. Depuis le départ d'Edinson Cavani, les buteurs se sont succédé sans succès. Mauro Icardi et Hugo Ekitike font partie de ceux qui ont échoué et sont considérés comme indésirables aujourd'hui. Victor Osimhen, Harry Kane et Dusan Vlahovic figuraient sur la short-list du PSG. Mais le club parisien pourrait finalement se tourner vers un crack portugais.

Le Goleador du Benfica

Après Cher Ndour, c'est Gonçalo Ramos qui pourrait faire le voyage Lisbonne-Paris, selon L'Équipe. Le buteur portugais du Benfica Lisbonne a été irrésistible cette saison. Le joueur de 21 ans compte 27 buts et 12 passes décisives en 47 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. La cote de Gonçalo Ramos monte en flèche. Le Portugais est estimé à 50 millions d'euros par Transfermarkt. Le buteur benfiquiste est sous contrat jusqu'en 2025. Gonçalo Ramos serait une option pour le PSG, mais il n'y aurait pas encore de négociations concrètes...

