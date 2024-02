PSG Mercato : le Real Madrid a déjà fait une croix sur Yoro !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

La lecture du quotidien espagnol AS va ravir les supporters du PSG. Ce vendredi, le média dément l'information de mardi de Marca, qui assurait que Leny Yoro (18 ans) était dans le viseur du Real Madrid pour cet été. Or, le défenseur central du LOSC est aussi ciblé par le PSG. Le fait d'avoir accordé la gestion de ses droits d'image à Jorge Mendes, qui est proche des dirigeants parisiens, était un avantage mais le prestige de la Maison Blanche équilibrait la balance.

Rafa Marin a convaincu Ancelotti de lui donner une chance

Seulement, selon AS, le Real n'a pas l'intention de jouer la surenchère pour Yoro. Il s'est même totalement détourné de cette piste pour en privilégier une en interne. A la fin de la saison, Rafa Marin (21 ans) rentrera de son prêt à Alavès et ses prestations ont convaincu Carlo Ancelotti de l'intégrer à son effectif. La saison prochaine, Militao, Antonio Rüdiger et David Alaba devraient donc se battre pour les deux places de titulaires, avec Nacho Fernandez et Rafa Marin en remplaçants, plus Aurélien Tchouaméni susceptible de reculer en cas de coup dur. Tout bénef' pour le PSG !

