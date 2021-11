PSG - Mercato : le Real Madrid a éloigné Mbappé de Neymar et du vestiaire parisien !

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Kylian Mbappé va mieux. Souffrant d’un coup de froid depuis le match en Finlande avec l’équipe de France en début de semaine passée (2-0) et resté chez lui lundi, l’attaquant du PSG s’est entraîné normalement hier soir sur la pelouse de l’Etihad Stadium.

Selon L’Équipe, le champion du monde 2018 sera donc, sauf rechute, titulaire ce soir aux côtés, très probablement, de Neymar et Lionel Messi. Sur le rectangle vert, le trio magique du PSG a affiné ses automatismes samedi contre le FC Nantes (3-1) mais manque encore de connivence. Le cas de l’avenir de Mbappé et ses envies de départ au Real Madrid pourrait en être la cause.

Toujours d’après le quotidien sportif, l’intéressé n’apparaît plus depuis l’an dernier comme un élément central de la vie de groupe. Dans le vestiaire du PSG, il s’était même vu reprocher un isolement volontaire ! Certains cadres - Neymar notamment - comprennent, en outre, difficilement sa position sinueuse sur son avenir. Tout cela ressemble à s’y méprendre à un chant du départ.