PSG - Mercato : le Real Madrid a envoyé à l’émir une offre impossible à refuser pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Kylian Mbappé a été clair au sujet de son avenir au mercato hivernal. « Je suis content, on a été sérieux, ce n’était pas un match facile à jouer pour nous mais on a fait ce qu’il fallait, a-t-il expliqué au micro de France 3 suite à son triplé hier soir devant Vannes (4-0). Ce qu’on peut me souhaiter en 2022 ? La santé, le bonheur, et plein de titres avec le PSG et l’équipe nationale. »

Les envies de Mbappé (23 ans) ne semblent pas être tout à fait prises en compte par les dirigeants du Real Madrid. Giovanni Branchini, super-agent italien proche de Carlo Ancelotti, a en effet livré une révélation qui devrait tout remette en cause dès cet hiver !

« Le Real Madrid a fait au PSG une nouvelle offre de 50 millions d'euros pour signer Mbappé ces derniers jours, a-t-il expliqué dans La Gazzetta dello Sport du jour. Maintenant, cela dépend du PSG. Je ne sais pas ce qui va se passer. » La balle est désormais dans le camp de l’émir du Qatar, confronté à un dilemme rarissime à six mois de la fin de contrat de son champion du monde.

🚨🚨Giovanni Branchini (super-agent italien proche de Carlo Ancelotti) : "Le Real Madrid a fait du PSG une nouvelle offre de 50 millions d'euros pour signer Kylian Mbappé ces derniers jours. Maintenant, cela dépend du PSG, je ne sais pas ce qui va se passer." @Gazzetta_it pic.twitter.com/2MYuUMlzwm — REAL_MADRID_CI🏳️🇨🇮 (@REALMADRIDCI2) January 4, 2022