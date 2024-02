PSG Mercato : le Real Madrid a fait une offre au rabais à Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Même s'il a pris la décision de ne pas prolonger au PSG, Kylian Mbappé est encore loin d'avoir signé au Real Madrid. Et pour cause, l'attaquant et son clan sont redoutables en affaires alors que les Merengue n'ont pas l'intention de déstabiliser leur vestiaire en lui offrant un salaire astronomique. Le natif de Bondy sait qu'il n'aura pas les mêmes avantages qu'à Paris mais il y a des limites...

Le Real a formulé une offre très faible à Mbappé

Le journaliste de The Athletic Mario Cortegana a assuré que le Real Madrid avait fait l'offre la plus faible jamais formulée à Mbappé. Plus faible qu'en 2022 (26 M€ par an de salaire plus 130 M€ de prime à la signature). Le joueur était d'accord pour l'accepter mais son clan l'en a dissuadé. Le leader de la Liga joue un jeu dangereux. Sans doute a-t-il démarré les négociations au plus bas en espérant que les deux positions finiront par se rejoindre. Mais il y a le risque aussi que, lassé, Kylian Mbappé finisse par s'engager ailleurs ou par prolonger au PSG...

