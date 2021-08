PSG - Mercato : Le Real Madrid a fait une première offre XXL pour Mbappé !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Le Real Madrid passe à l’attaque ! Selon les informations de divers médias espagnols, le club merengue aurait fait une offre pour Kylian Mbappé. Une information qu’a confirmé le journaliste de Téléfoot, Julien Maynard qui a ajouté que le montant de cette offre serait de 160 millions d’euros mais que le PSG aurait refusé.

Le média Goal qui fait partie des premiers à avoir donné la nouvelle rapporte que Florentino Pérez serait en contact direct avec le Qatar afin de négocier au mieux la venue du Français, et serait confiant quant à trouver un accord avec le joueur. Le Real serait prêt à revenir de nombreuses fois à la charge, quitte à y revenir l’année prochaine lorsque l’attaquant français sera libre de tout contrat. Reste à savoir quels seront les choix du PSG et de KM7. Prendre le risque de voir Mbappé filer gratuitement ou bien alors le vendre dès cette année alors qu’il pourrait former potentiellement l’un des plus grand trio de l’histoire avec Neymar et Messi. De son coté le joueur qui n’a jamais caché son attachement pour le Réal pourrait également choisir d’honorer son contrat et profiter d’un an aux cotés des « Galactiques » parisiens. Affaire à suivre pour ce qui pourrait être la deuxième bombe de l’été après Messi au PSG.

Comme annoncé par plusieurs médias espagnol, le Real Madrid a formulé une offre de 160M€ pour recruter Kylian Mbappé. Confirmé par le club madrilène.

Cette première offre a été refusée par le PSG. #Mercato @telefoot_TF1 — Julien Maynard (@JulienMaynard) August 24, 2021