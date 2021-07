PSG - Mercato : le Real Madrid a parlé avec l’émir du Qatar, dernière ligne droite pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les vacances sont bientôt terminées pour Kylian Mbappé. Initialement, l’attaquant du PSG était attendu à la reprise de l’entraînement lundi mais L’Équipe fait savoir que le buteur du PSG a décidé d'anticiper son retour de quelques heures. Selon As, son retour serait même programmé dès demain à Paris !

Ce come back se serait accéléré dans le but de discuter plus en profondeur de son avenir. « Réunion au sommet dans les 48 heures, assure le quotidien madrilène. Le joueur a pacté son retour dès demain pour organiser une réunion avec la direction parisienne. Il espère plus d’action du Real Madrid à son sujet. »

Mbappé ne devrait pas être déçu. Selon Paco Buyo, qui connaît personnellement l’émir du Qatar, les dirigeants merengue ont parlé avec Doha il y a à peine trois jours au sujet de l’attaquant du PSG. L’ancien gardien du Real Madrid précise que rien n’a été décidé et que la relation entre les deux clubs reste « extraordinaire. » Aucun bras de fer ne devrait donc avoir lieu dans ce dossier qui reste explosif.