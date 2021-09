PSG - Mercato : le Real Madrid a pris une décision radicale avec Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Les passes d’armes entre le PSG et le Real Madrid sont sans doute encore loin d’être terminées au sujet de Kylian Mbappé. Les deux clubs, qui se sont livrés à une petite bataille à distance au cours de la dernière ligne droite du mercato estival, devraient remettre le couvert cet hiver.

En attendant, Leonardo a confirmé qu’il tenterait de faire prolonger Mbappé, lui qui arrive en fin de contrat en juin 2022. Du côté du Real Madrid, Guti a fait part cette semaine de ses doutes quant à une signature libre du champion du monde 2018.

Au sein de la Casa Blanca, on a visiblement changé de stratégie. « Le Real Madrid a pris la décision de ne plus du tout parler de Mbappé, a affirmé Ppipi Estrada sur le plateau d’El Chiringuito. Les dirigeants ne veulent même plus de commentaires dans les installations du club. » Histoire sans doute de faire retomber un peu la pression et de planifier une tactique moins frontale.

❌🗣️"El Real MADRID ha tomado la decisión de NO HABLAR MÁS de MBAPPÉ"



🤐"NO QUIEREN ni comentarios en los PASILLOS de las instalaciones"



Información de @PipiEstrada1 en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/ThRMqkUhWr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 17, 2021