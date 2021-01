PSG - Mercato : le Real Madrid a une formule magique pour Mbappé, Messi dans l’histoire ?

AS : « La formule Mbappé »



AS expose la formule avec laquelle le Real Madrid compte financer le transfert de Kylian Mbappé, estimé à 150 millions d’euros dans le meilleur des cas. Il compte s'appuyer sur le retour de revenus normaux autour des 800 M€ avant de vendre suffisamment de joueurs pour récupérer entre 100 et 150 M€ cet été (Bale, Isco, Ceballos, Jovic, Marcelo et Diaz. ) Avec tout cela, le salaire du crack du PSG ne poserait pas de problème au Real Madrid.

MARCA : « Super examen »



Le Real Madrid sera opposé à l’Athletic Bilbao jeudi en SuperCoupe d’Espagne et doit arriver demain à Malaga pour préparer une rencontre très agitée depuis la tempête Filomena qui a bloqué la délégation à Pampelune.

SPORT : « SuperBarça pour la SuperCoupe »

SPORT se délecte de retrouver une équipe du FC Barcelone en pleine confiance après son succès spectaculaire à Grenade (4-0). Jeudi, les coéquipiers de Lionel Messi en découdront avec la Real Sociedad, un temps leader du championnat cette saison. L’Argentin peut encore écrire son hisyoire en glanant un 37e titre personnel.

MUNDO DEPORTIVO : « Final Four »

Le journal catalan revient sur les élections présidentielles, qui verront s’affronter Joan Laporta, Victor Font, Tony Freixa et enfin Emili Rousaud pour succéder au controversé Josep Maria Bartomeu. A cause de la pandémie, la date du 24 janvier pourrait être repoussée.