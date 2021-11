PSG – Mercato : le Real Madrid affine son plan drague pour Paul Pogba

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

En fin de contrat à Manchester United en juin prochain, Paul Pogba (28 ans) n'a encore rien arrêté sur son avenir. Alors qu'une prolongation chez les Red Devils n'est pas totalement exclue selon les médias anglais, le Champion du Monde fait aussi l'objet d'intérêts du Real Madrid, du PSG et de la Juventus. Mais quid de sa préférence réelle ?

Alors que, dans chaque pays, les médias prêchent pour leur paroisse afin d'agiter le fantasme Pogba, le Daily Mail détonne un peu outre-Manche. Selon eux, le Real Madrid est bel et bien toujours en tête et très chaud pour accueillir le Français. Une version corroborée ce dimanche par Marca qui assure qu'un assaut sera donné dès janvier avec les arguments Karim Benzema et (sans doute) Kylian Mbappé dans la balance du projet Merengue.

Dans un Real plus francophone que jamais et avec le « Mister » Carlo Ancelotti en chef d'orchestre, Paul Pogba se voit offrir un terreau sécurisant. Suffisant pour oublier la piste menant à Paris ou celle d'un come-back à la Juve ?

Ce dimanche, le Portugal reçoit la Serbie à Lisbonne dans une finale pour la qualification à la Coupe du Monde de la zone Europe. Venez parier chez France Pari . La cote de la Seleçcao est à 1,40 contre 4,10 le nul et 6,50 pour la formation des Balkans.