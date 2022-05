PSG - Mercato : le Real Madrid crie victoire pour Mbappé, Doha a ciblé un remplaçant inattendu !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat avec le PSG. Depuis l’été dernier, le champion du monde 2018 a fait part de son envie de quitter le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid, son club de rêve. Cependant, le club de la capitale n’a pas renoncé à l’idée de le faire prolonger une ou deux saisons supplémentaires. Du côté madrilène, on est persuadé que le français rejoindra le club cet été.

Le journaliste Pablo Gallego annonce, sur Twitter, que le président du Real Madrid, Florentino Pérez est convaincu que Kylian Mbappé fera partie de l’effectif du Real Madrid la saison prochaine. Le club merengue travail déjà sur l’annonce de sa signature.

✅ Florentino Pérez est certain que Kylian Mbappé fera partie de l’effectif du Real Madrid à partir de la saison prochaine.

✅ Le club travaille déjà sur l’annonce de sa signature. https://t.co/dI0TgzgqZx — Pablo Gallego (@Pablo_Gallego__) May 12, 2022

Un remplaçant surprenant

Si Kylian Mbappé quitte le club cet été, le PSG a ciblé un remplaçant inattendu. Selon “EPSN“, le club de la capitale surveille de près l’ailier de Villarreal, Arnaut Danjuma. Le joueur possède une clause libératoire de 45 millions d’euros et pourrait renforcer l’attaque parisienne en cas de départ d’Mbappé et de Mauro Icardi.

🚨 Le PSG s’intéresse à Arnaut Danjuma 🇳🇱, attaquant de 25 ans évoluant du côté du Villarreal CF. Il pourrait renforcer l’équipe si Kylian Mbappé et/ou Mauro Icardi quittent le club.



(@ESPNFC) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 12, 2022

Adam Duarte

Rédacteur