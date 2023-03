PSG - Mercato : le Real Madrid débloque des fonds pour Mbappé, le Barça fait appel à un agent pour convaincre Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Vu d'Espagne, le PSG doit ressembler à une bête agonisante car il ne se passe pas un jour sans que les charognards madrilène et barcelonais ne soient annoncés en train de survoler la carcasse parisienne pour récupérer deux beaux morceaux, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Hier soir dans El Chiringuito, le journaliste spécialisé sur le Barça José Alvarez a assuré que les Blaugranas travaillaient très concrètement depuis dix jours sur un retour de l'Argentin. Qu'ils prévoyaient de lui proposer un contrat d'un an plus un autre en option et qu'ils avaient fait appel à des agents pour favoriser les négociations. Alvarez prétend qu'il y a un mois, les chances de voir Messi revenir à Barcelone étaient de 5% et qu'elles sont aujourd'hui de 40%...

Autre information de la nuit dernière en Espagne : la Cadena SER assure que Florentino Pérez est déterminé à recruter un attaquant cet été. Le président du Real Madrid a bien vu qu'après une saison 2021-22 exceptionnelle, Karim Benzema était rattrapé par son âge et les blessures. La radio croit savoir que Pérez serait prêt à investir plus de 100 M€ pour se doter d'un nouveau leader offensif. Et on l'imagine mal ne pas tenter sa chance avec Kylian Mbappé, même s'il faudra beaucoup plus qu'une centaine de millions pour inciter le PSG à lâcher sa figure de proue...