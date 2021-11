PSG - Mercato : le Real Madrid et l'Atlético suivent le potentiel successeur de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Ceux qui suivent les matches du LOSC ont pu avoir un aperçu du talent de Karim Adeyemi le 29 septembre dernier. Lors d'un match de Champions League entre son équipe, le Red Bull Salzbourg, et les Dogues, l'international allemand de 19 ans avait fait preuve de sang-froid pour inscrire un doublé sur pénalty mais aussi d'une belle qualité de percussion. C'est en effet sur un rush parti du milieu de terrain et interrompu dans la surface par un tacle (qui paraissait régulier) de Botman qu'il avait obtenu la possibilité d'ouvrir le score.

Adeyemi a beaucoup de talent et, logiquement, beaucoup de courtisans. Dont le PSG, qui en ferait bien le successeur de Kylian Mbappé la saison prochaine. Leonardo aurait déjà pris contact avec son entourage. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul. Le journaliste allemand Florian Plettenberg (SPORT1) assure que l'agent du joueur a rencontré les dirigeants du Real Madrid et de l'Atlético. On ne voit pas trop ce qu'Ayemi, 14 buts en 21 matches cette saison, irait faire chez les Merengue où les places en attaque devraient revenir à Vinicius, Benzema et Mbappé en 2021/22 mais la piste des Colchoneros est à prendre au sérieux. Elle constituerait un rival de poids pour le PSG.

