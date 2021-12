PSG – Mercato : le Real Madrid, la Ligue des champions, la Coupe du monde 2022... Mbappé en dit un peu plus

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Elu meilleur joueur de l'année 2021 ce lundi aux Globe Soccer Awards, à Dubaï, Kylian Mbappé a été interrogé par Sky Sports sur le 8e de finale de Ligue des champions à venir entre le PSG et le Real Madrid (15 février au Parc des Princes, 9 mars à Bernabeu). Et le champion du monde y est allé de son pronostic...

« La seule chose que je peux voir ou prédire, c'est la victoire du PSG. Ce sera un match difficile », a-t-il lâché. Avant d' annoncer qu'il voulait gagner la Ligue des champions et la Coupe du monde en 2022.

Kylian Mbappé: “The only thing I can see or predict for Real Madrid-PSG is Paris Saint-Germain to win. It’s gonna be hard, complicated game - but I want to win both Champions League and World Cup in 2022”, he told @SkySport from @Globe_Soccer. 🇫🇷 #Mbappé