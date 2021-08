PSG – Mercato : le Real Madrid se joint au FC Barcelone pour dénoncer l'arrivée de Messi à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

La signature de Lionel Messi au PSG ne semble plus être qu'une question d'heures. Et en Espagne, les commentaires vont bon train. Le FC Barcelone ne décolère pas de voir sa star lui échapper à cause des restrictions budgétaires imposées par la Liga. Et chez l'ennemi juré du Real Madrid aussi, les faveurs faites au PSG sont dénoncées.

Selon la CadenaSER, en France, « pour faire une faveur au Qatar, propriétaire du PSG et organisateur de la prochaine Coupe du monde, le comité chargé du contrôle financier des clubs (ndlr : à savoir la DNCG) a décidé de ne pas appliquer de sanctions économiques jusqu'en 2023 ». Et le PSG « prévoit entre 200 et 300 M€ de pertes sur l'exercice à venir. » Le média espagnole note que le club parisien a prévu 180 M€ de ventes. Et qu'il n'en vendu que pour 7 M€, à trois semaines de la fin du Mercato...

📸 Alors que l'arrivée de Lionel Messi est attendue à Paris, beaucoup de monde s'est amassé aux abords du Parc des Princes. pic.twitter.com/hBVrrhhKAM — RMC Sport (@RMCsport) August 9, 2021