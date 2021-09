PSG - Mercato : le recrutement de Leonardo a isolé un taulier de l’équipe

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Juan Bernat proche de perdre sa place ? L’arrivée d’un nouveau latéral gauche au PSG, le portugais Nuno Mendes ne risque pas d’améliorer la situation de Juan Bernat. Gravement blessé en septembre 2020, rupture d’un ligament croisé du genou gauche face au FC Metz, l’Espagnol n’a toujours pas fait son retour à la compétition depuis presque un an. Pourtant, Bernat semblait faire l’unanimité tant il avait été précieux lors du Final 8.

Sa récupération ayant finalement pris plus de temps de prévu, et face au manque d’un remplaçant de qualité, (seul Abdou Diallo a su pallier un peu son absence alors que ce n’est pas son poste de prédilection tandis que Kurzawa et Bakker n’ont pas convaincu) le PSG a recruté. Il va donc falloir enchainer tout de suite les bonnes prestations pour Bernat lors de son retour, une chose pas facile après un an sans compétition au plus haut niveau et alors que le prometteur Nuno Mendes risque de profiter de la situation. Affaire à suivre.