PSG - Mercato : le remplaçant de Kimpembé bientôt signé ?

L'avenir des défenseurs centraux du PSG est des plus flous. Marquinhos aimerait prolonger mais les discussions n'aboutissent pas en raison de ses exigences salariales et ce n'est pas sa mauvaise passe sportive qui va plaider sa cause. Sergio Ramos a livré un bon match à Clermont (6-1) hier mais il a été très souvent blessé cette saison et est de toute façon en fin de carrière. Quant à Presnel Kimpembé, il se dit qu'il envisagerait d'aller voir ailleurs, par exemple du côté de Chelsea où son ancien entraîneur, Thomas Tuchel, le courtise.

C'est la raison pour laquelle le club de la capitale est en passe de signer un nouveau défenseur central, en l'occurrence Younes El Hannach, pépite de son centre de formation. Selon RMC et le Parisien, les deux parties se sont mises d'accord pour un premier contrat professionnel de trois ans, qui devrait être signé prochainement. Apparu plusieurs fois dans le groupe pro cette saison lors des entraînements, El Hannach a surtout brillé en Youth League avec les U19 de Zoumana Camara.

PSG : un premier contrat professionnel pour Younes El Hannach

