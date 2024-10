PSG Mercato : le remplaçant de Kolo Muani recruté en Série A ?

Évoqué l’été dernier au Paris Saint-Germain comme un possible renfort offensif, Ademola Lookman (26 ans) est finalement resté à l’Atalanta Bergame, faute d’avoir eu une offre suffisante pour quitter le club lombard.

Pour autant, si l’on en croit le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, ce n’est que partie remise pour le Nigérian. En effet, Lookman reste tenté par un départ en janvier prochain et l’Atalanta ne lui fermera pas la porte. S’il l’avait bloqué l’été dernier, le président bergamasque Antonio Percassi est désormais ouvert à une vente pour un prix compris entre 25 et 30 M€.

Une bonne option pour Paris en cas de départ de Randal Kolo Muani sur qui Luis Enrique ne semble pas trop compter ? Pour rappel, le Super Eagle est encore lié à l’Atalanta Bergame jusqu’en juin 2026.

