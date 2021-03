PSG - Mercato : le rêve d'un trio Mbappé - Messi - Neymar torpillé d'entrée

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

L'information de La Gazzetta dello Sport selon laquelle l'UEFA envisagerait de mettre fin au fair-play financier a beaucoup intéressé en France. Parce que le dopage financier est déjà en vigueur au PSG et qu'il pourrait le devenir à l'OM si jamais le serpent de mer d'une vente à un fonds d'investissement saoudien devenait concret. Mais ce jeudi, Le Parisien calme les ardeurs des supporters parisiens, qui rêveraient que le Qatar leur offre Lionel Messi tout en gardant Neymar et Kylian Mbappé.

Le Qatar ne serait pas dans l'optique de remettre au pot

“En tout état de cause, au PSG, on sait qu’il faudra toujours maîtriser les déficits. Par ailleurs, il semble que le Qatar ne soit pas dans l’optique de remettre au pot. L’objectif pour le PSG est aujourd’hui de retrouver l’équilibre. Tenter d’aligner Neymar, Mbappé et Messi sous le maillot parisien au prétexte que la contrainte actuelle de « dépenser autant qu’on gagne » disparaîtrait n’est pas à l’ordre du jour.”

Fin du rêve, donc, pour les supporters parisiens. Et peut-être même début d'un cauchemar si l'Etat pétrolier se décide à arrêter ses investissements pharaoniques. Car privé de ses nombreux sponsors qataris, le budget du PSG pourrait décroître lentement mais sûrement en quelques années…