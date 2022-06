PSG – Mercato : le sort d’Ekitike définitivement scellé !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Le PSG cible plusieurs joueurs offensifs pour une potentielle arrivée lors du mercato estival. Avec le départ de Maria et celui souhaité de Mauro Icardi, les dirigeants parisiens veulent renforcer le secteur offensif par une ou plusieurs arrivées cet été. Plusieurs joueurs sont convoités, dont Hugo Ekitiké l'attaquant du Stade de Reims. L’avenir de ce dernier vient d’être définitivement scellé !

Fabrizio Romano annonce qu’Hugo Ekitike va bel et bien s’engager avec Newcastle, lors du mercato estival. Newcastle et Reims ont trouvé un accord pour un transfert de 30 millions d’euros plus 5 de bonus. Le joueur a accepté de rejoindre les Magpies et son agent finalise les termes du contrat avec le club anglais.

Une piste en moins pour le PSG…

Hugo Ekitike deal. Newcastle and Reims have full agreement on €30m fee plus €5m add-ons, agent is now in talks with Newcastle after being given permission by Reims. ⭐️🇫🇷 #NUFC



Work in progress as Newcastle have been leading the race for weeks.