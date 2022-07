PSG – Mercato : le tandem Galtier – Campos a établi sa liste d'indésirables

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Aujourd’hui composé d’un peu plus de 35 joueurs, l’effectif du PSG a besoin d’un dégraissage massif et le tandem Campos – Galtier l’a bien compris. Selon les informations du quotidien espagnol As, les deux néo-parisien se seraient entendus sur une liste d’indésirables qu’ils voudraient laisser s’en aller cet été du Camp des loges.

Gros salaires et erreurs de casting

En parallèle des joueurs qu’il aimerait recruter, Campos a également fait remonter les noms de ceux dont il aimerait se débarrasser. On y retrouve évidemment des joueurs aux salaires pharaoniques et sans rendement réel sur les dernières saisons à l’image de Draxler et Icardi.

Skriniar et Sanches approchent, il faut faire place en défense et au milieu

Arnaud Kalimuendo, pourtant apprécié, fait également parti de la liste avec d’autres joueurs comme Kehrer et Diallo qui disposent d’une belle côte en Bundesliga et aspirent à davantage de temps de jeu, Ander Herrera, Georgino Wijnaldum, Leandro Paredes et évidemment, Layvin Kurzawa, poussé inlassablement vers la sortie depuis plusieurs années.

À l’exception de Thilo Kehrer, tous les joueurs cités sont sous contrat juqu’en 2024 avec le PSG. Nul doute que les dirigeants Qataris n’attendront pas deux ans avant qu’ils quittent tous le club libres, des mouvements sont à prévoir du côté de la capitale.