PSG – Mercato : le tandem Leonardo – Pochettino active deux pistes en Bretagne

Si le PSG n'investira pas forcément des sommes folles cet été au Mercato, cela n'empêche pas Leonardo de travailler sur ces pistes en Ligue 1 pour la saison prochaine. Le directeur sportif brésilien regarde notamment du côté de la Bretagne.

Pochettino a flashé sur Faivre (Brest)

En effet, comme le rapporte le Parisien, Paris s'est récemment renseigné sur le cas de Romain Faivre (Stade Brestois, 22 ans). Auteur de six buts et quatre passes décisives cette saison, l'ancien Monégasque intéresse du très beau monde en France (OL, Rennes, Nice) et à l'étranger (Bayer Leverkusen, Manchester United, Séville, Dortmund, Mönchengladbach, Milan, Leeds).

Sous contrat jusqu'en juin 2025, le gaucher brestois a tapé dans l'oeil de Mauricio Pochettino lors du 16e de finale de Coupe de France remporté par le PSG face au club armoricain. Paris devra néanmoins sortir entre 15 et 20 M€ pour convaincre Brest.

Leonardo a réactivé la piste Camavinga (Rennes)

Autre piste évoquée du côté du grand Ouest : Eduardo Camavinga. D'après Téléfoot, Leonardo a bel et bien pris la température du côté de Rennes pour connaître les intentions du club concernant l'international français. Pour l'heure, Paris n'est pas allé plus loin. Là aussi, même si le jeune milieu de terrain (18 ans) n'a plus qu'un an de contrat, il faudra sans doute signer un très gros chèque pour doubler la concurrence étrangère...