PSG – Mercato : le Top 10 des joueurs les mieux cotés chez les Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le 15 octobre dernier, Transfermarkt a remis à jour ses cotes en Ligue 1. Sans surprise et avec un effectif plus de 2,5 fois plus cher que son dauphin (858,75 M€ contre 339, 25 M€ pour l'OL), le PSG écrase le championnat français. Le club de QSI s'affiche d'ailleurs au 5e rang européen, seulement devancé par Liverpool, Manchester City, le FC Barcelone et le Bayern Munich... Mais juste devant le Real Madrid de Zidane.

Mbappé – Neymar, toujours les deux plus chers du monde

La force du PSG ? Son quinté de tête mieux valorisé que le plus cher des autres joueurs de L1 (Camavinga, valorisé à 50 M€). En effet, sans surprise, du fait de son âge et de son statut, Kylian Mbappé domine largement le classement (1e, 180 M€). A 28 ans, le plus gros transfert de l'histoire du football Neymar Jr n'est que second (128 M€) mais reste sur le podium des joueurs les plus chers du monde aujourd'hui (2e ex-aequo avec Raheem Sterling).

Derrière eux, on retrouve Marquinhos (3e, 70 M€) ainsi que Marco Verratti (4e, 60 M€) et Mauro Icardi (5e, 55 M€). Presnel Kimpembe arrive en 6e position (35 M€) juste devant Angel Di Maria (7e, 32 M€) et Thilo Kehrer (8e, 28 M€). Pour compléter le Top 10, c'est un trio à 25 M€ qui se partage la 9e place : Pablo Sarabia, Abdou Diallo et Moise Kean.