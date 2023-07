PSG - Mercato : le transfert de Mbappé au Real Madrid bouclé la semaine prochaine ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

La très attendue réunion au sommet entre le clan Mbappé et les dirigeants du PSG, annoncée hier par Marca, n’a finalement pas eu lieu. Le compte Twitter Madrid Xtra a sondé le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna et celui-ci a révélé qu'en réalité, aucun meeting n'était prévu. François Gallardo ne s’est que très peu ému de cette dernière nouvelle, lui qui avait fait savoir très tôt que cette information était du vent.

🌛 ¡BUENAS NOCHES, MADRIDISTAS! 🌛



🗞 PORTADA BD DEL 1 DE JULIO 🗞



🗣️ PACO BUYO, A BD: "MBAPPÉ QUIERE CAMBIAR DE AIRES" 🗣️ pic.twitter.com/8ILpGzaeVi — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) June 30, 2023

« Mbappé veut changer d’air »

Le spécialiste des transferts en Espagne persiste à affirmer que tout est bouclé entre Mbappé et le Real Madrid et que son arrivée sera annoncée entre aujourd’hui et le 7 juillet prochain ! « Fayza Lamari et ses avocats seront à Madrid la semaine prochaine pour finaliser le pacte signé en mai 2022 », ajoute-t-il sur Twitter. De son côté, l’ancien gardien du Real Madrid Paco Buyo confirme à Bernabeu Digital : « Mbappé veut changer d’air. Rodrygo plaît beaucoup au PSG mais n’a aucune chance de quitter le Real Madrid. »

🚨 CASO MBAPPÉ 🚨



Kylian Mbappé será OFICIALMENTE jugador del Real Madrid LA SEMANA QUE VIENE.



Entre el 1 y el 7 de julio ⏳



Fayza Lamari y sus abogados estarán en Madrid la próxima semana para finalizar lo PACTADO en mayo de 2022.



La estocada 👀



¡Fin boom! ¡Al lío! 👉🏼💣🔥 pic.twitter.com/7t8rbeQEnQ — François Gallardo (@F_GallardoTV) June 29, 2023

Podcast Men's Up Life