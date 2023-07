PSG - Mercato : le vestiaire choqué par Mbappé, un joueur proche de provoquer une émeute !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Le dossier Kylian Mbappé (24 ans) est encore loin de se refermer. Écarté de la tournée au Japon puis en Corée, l’attaquant du PSG est resté à Paris et ne semble pas s’éloigner de sa volonté d’aller au bout de son contrat au PSG, en juin 2024. Dans le vestiaire, ses coéquipiers ne comprennent pas la situation. « Si l’ambiance est plutôt bonne au sein du groupe, les joueurs ont été étonnés et surpris par cette décision dans ce dossier, assure RMC Sport. S’il doit y avoir un rebondissement positif aujourd’hui, il viendra de Kylian Mbappé. »

Hakumi a failli provoquer une bousculade !

En attendant, la délégation du PSG est arrivée hier au Japon, où la plupart des supporters locaux n’étaient pas au courant de l’absence de Mbappé sur place. De son côté, Luis Enrique et son staff ont concocté une séance intensive pour la première sur le sol nippon. Gianluigi Donnarumma et ses partenaires se sont entraînés plus d’une heure et quart dans une atmosphère lourde. Selon L’Équipe, Presnel Kimpembe, Milan Skriniar, Warren Zaïre-Emery et Achraf Hakimi sont allés au contact des fans pour signer des autographes et se laisser prendre en photo. La venue du Marocain a d’ailleurs provoqué un début de bousculade et il a fallu l’intervention des nombreux agents de sécurité locaux pour retenir les barrières !

