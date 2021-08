PSG – Mercato : le vestiaire parisien hostile à la venue d'Haaland à Paris ?

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Si le PSG fait actuellement poireauter le Real Madrid pour Kylian Mbappé, c'est aussi parce que la direction francilienne cherche en parallèle un gros poisson pour remplacer le Champion du Monde. Jusqu'à présent, le nom le plus fréquemment cité est celui d'Erling Haaland (Borussia Dortmund, 20 ans), également évoqué à Manchester City suite à l'échec de la venue de Cristiano Ronaldo.

Raiola va devoir faire des miracles s'il veut placer Haaland au PSG

Reste que si les décideurs franciliens – Leonardo en tête – sont bel et bien tentés par le profil de cyborg norvégien et grand rival de Mbappé, la finalisation du dossier s'annonce des plus complexes. Bien sûr, la présence de Mino Raiola, agent d'Haaland, est un véritable atout dans un éventuel deal mais, en plus de composer avec l'hostilité d'un Borussia Dortmund peu enclin à faire des cadeaux à Paris, il faudra aussi gérer la question du vestiaire.

En effet, comme le rapporte AS, le vestiaire parisien – dont la racine reste la même malgré les arrivées de Messi, Sergio Ramos ou autre – n'apprécie pas spécialement Erling Haaland. Surtout depuis les tensions apparues avec certains cadres influents (Neymar, Di Maria) après les célébration du jeune Scandinave lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2019-20. De quoi refroidir Erling Haaland qui n'a, lui-même, pas exprimé de velléités de départ de Dortmund dans les dernières heures de ce Mercato ?