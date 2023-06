PSG - Mercato : Leipzig fond sur une victime de l'arrivée d'Hernandez !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ce Titi, c'est El Chadaille Bitshiabu. Selon le journaliste allemand de Sky Sport Philipp Hinze, le jeune défenseur central du PSG était à Leipzig ce jeudi pour visiter les installations du RB en prévision d'un futur transfert. Encore sous contrat pour un an avec son club formateur, il voit son horizon bouché par les arrivées de Lucas Hernandez et Milan Skriniar, alors que Marquinhos et Presnel Kimpembé sont toujours là. Un transfert pourrait rapporter une dizaine de millions d'euros à Paris...

La fiche d'El Chadaille Bitshiabu

Exclusive: @PSG_inside CB El Chadaille Bitshiabu was in Leipzig today for talks! Saw him together with his family at the airport. In addition to talks with @RBLeipzig, he went to see the club ground. No agreements yet. Player & club are interested in a transfer. 🇫🇷@SkySportDE pic.twitter.com/CmMX1VrT1u