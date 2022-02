PSG - Mercato : Leonardo a déjà identifié le successeur de Ramos !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Si le PSG a réussi ces derniers mois à être plus solide en terme d'équilibre défensif, il le doit en partie à l’herméticité de sa charnière composée par Marquinhos et Presnel Kimpembe. Celle-ci a toutefois été ébranlée cet été par l’arrivée de Sergio Ramos et peut-être plus encore par la signature d’un nouvel arrivant au prochain mercato.

Selon Bild, le PSG lorgnerait Evan Ndicka (22 ans). Un nom bien connu des fans de foot français, puisqu'il a été formé à Auxerre avant de partir à Francfort en 2018 et qui a joué avec pratiquement toutes les équipes de jeunes de la sélection tricolore.

Son contrat à l’Eintracht expirant en juin 2023, plusieurs gros clubs européens souhaitent le faire signer cet été. En plus du PSG, qui a déjà manifesté son intérêt, Arsenal et Tottenham sont également venus aux renseignements pour un transfert qui pourrait se situer autour de 20 M€.

