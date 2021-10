PSG - Mercato : Leonardo a déjà un remplaçant au flop Wijnaldum

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Georginio Wijnaldum a lancé l'incroyable été du PSG. Libre de tout contrat après son aventure à Liverpool, le milieu de terrain de 30 ans était tout proche de s'engager avec le FC Barcelone mais il avait finalement opté pour le club de la capitale, qui a ensuite répété l'opération avec Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Petit souci : le Néerlandais n'a pas justifié sa flatteuse réputation. Si bien que le Paris Saint-Germain serait d'ores et déjà prêt à s'en séparer !

Comme d'habitude, c'est vers le Calcio que Leonardo se tournerait pour trouver un remplaçant à Wijnaldum. Selon Il Corriere dello Sport, il aurait coché le nom de Marcelo Brozovic sur ses tablettes. Le Croate de 28 ans est en fin de contrat en juin prochain avec l'Inter Milan. Le quotidien transalpin assure que les discussions pour une prolongation ont été stoppées car Brozovic a été contacté par le PSG et serait intéressé. Un coup à la Wijnaldum pour remplacer Wijnaldum. En espérant pour Paris que la réussite sera cette fois au rendez-vous…

