PSG – Mercato : Leonardo a détourné Moïse Kean de Cristiano Ronaldo

C'est une journée pleine de surprise pour les supporters du PSG. Alors que Thomas Tuchel se plaignait du manque de profondeur dans son effectif, deux arrivées au moins semblent en très bonne voie. Danilo Pereira (FC Porto) et Moïse Kean (Everton) devraient s'engager avec Paris d'ici ce lundi soir.

Pour ce dernier nommé, la signature est même toute proche puisque l'attaquant italien serait déjà dans la capitale pour passer ses examens médicaux et s'engager avec le PSG. Pourtant, une signature à Paris était loin d'être acquise il y a encore peu de temps.

Le journaliste de RMC Johann Crochet, spécialiste des questions italiennes, relaie en effet un extrait de Tuttosport datant... d'hier. Cet article révèle que Moïse Kean faisait plutôt le forcing pour signer à la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. Le joueur semblait nostalgique de Turin où se trouve sa famille et aurait chargé son agent Mino Raiola de le ramener en Italie. Finalement, c'est bien à Paris que son avenir va se trouver.

Hier matin, dans Tuttosport : Moise Kean et le mal du pays. Il a multiplié les A/R entre Liverpool et Turin pour retrouver sa famille. Il poussait pour rentrer au pays, signer à la Juve et Mino Raiola était au travail pour trouver un accord. pic.twitter.com/anf6UbxJyN