PSG – Mercato : Leonardo a fait signer le « Hakimi portugais »

Dans les derniers instants du Mercato, le PSG a annoncé l'arrivée du prometteur latéral gauche du Sporting Nuno Mendes (19 ans). Un prêt avec option d'achat obligatoire de 40 M€. Si ce nom n'est pas le plus prestigieux d'un été parisien qui aura vu Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Georginio Wijnaldum débarquer, c'est bel et bien l'un des défenseurs les plus prometteurs du continent qui a signé.

Nuno Mendes, un profil alléchant à gauche

Un profil qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'une des premières satisfactions estivales du PSG … Achraf Hakimi, lui aussi objet d'un gros transfert en provenance de l'Inter Milan et qui séduit pour ses débuts en Ligue 1.

Spécialiste du football portugais pour Europe 1, Gary De Jesus évoque le phénomène Nuno Mendes dans le Parisien : « Pour sa première saison pleine, il a été l'un des meilleurs joueurs du championnat, si ce n'est le meilleur. Sur son côté gauche, il fait des allers-retours pendant tous les matchs. Il est très rapide, il a un coffre phénoménal. Je me souviens aussi de passes en profondeur d'une précision folle et je l'imagine déjà faire les mêmes ravages que Hakimi avec Mbappé devant lui ».