PSG – Mercato : Leonardo à l'affût du marché pour un latéral gauche ?

Si la blessure de Juan Bernat, victime d'une rupture des ligaments croisés face à l'OM dimanche (0-1) et absent à minima pour cinq à six mois, est un gros coup dur pour un PSG privé de Layvin Kurzawa pour encore cinq matches (suspension), il n'est pas encore certain que le Champion de France ne remplace numériquement le petit Espagnol.

Leonardo va quand même regarder mais...

En effet, comme le rappelle L'Equipe, ce poste de dépense n'était pas prévu au début du Mercato et si Leonardo est toujours à l'affût d'une affaire en prêt, il ne dispose que de moyens très limités pour couvrir ses autres priorités estivales à savoir un défenseur central, un milieu et un attaquant. Malgré tout, le directeur sportif brésilien va bel et bien regarder pour un latéral gauche.

D'après le quotidien sportif, le PSG regarde plutôt à la venue d'un joueur ayant effectué sa formation en France afin de pouvoir l'inclure dans ses listes « Ligue des Champions ». Pour inscrire 25 joueurs en Europe, Paris doit en effet disposer de 8 joueurs formés localement dont 4 directement au centre Ooredoo...

… Il est plus probable que Bakker et Diallo dépannent

Dans sa quête de la perle rare, Paris a bien conscience que la venue d'un défenseur gaucher demeure très hypothétique. Du côté du Parisien, on n'y croit d'ailleurs pas beaucoup. L'autre option d'effectuer un Mercato en interne est aussi étudiée. Mitchel Bakker (20 ans) et Abdou Diallo (24 ans) se tiennent prêts.