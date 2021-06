PSG – Mercato : Leonardo a le champ libre pour Cristiano Ronaldo... et un milieu de la Juve

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Si le PSG ne recrutera probablement aucun joueur offensif si Kylian Mbappé prolonge, l'éventualité d'un départ du Champion du Monde français vers le Real Madrid pourrait provoquer par effet ricochet l'arrivée d'une star dans la Capitale. Lionel Messi proche d'être prolongé au FC Barcelone, le crack le plus accessible pour Paris n'est autre que CR7.

Après le Real, Manchester United se détourne aussi de CR7

Arthur Melo aimerait bien aller à Paris aussi... Credit Photo - Icon Sport

Désireux de quitter la Juve un an avant la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo (36 ans) n'a pas pléthore de solutions. Le Real Madrid a refusé son retour et si l'on en croit le Manchester Evening News, Manchester United a fait savoir à son agent Jorge Mendes qu'il ne se positionnera pas. Ole Gunnar Solskjaer a beau apprécié son ancien partenaire chez les Red Devils, il préfère récupérer Jadon Sancho et Raphaël Varane pour renforcer son équipe.

Arthur Melo se verrait bien au PSG

Dans les valises de CR7, un autre joueur de la Juve pourrait se glisser. En effet, le Corriere dello Sport croit savoir que les agents d'Arthur Melo (24 ans) tentent de l'envoyer au PSG cet été. Reste que le joueur du Barça ne fait pas partie des priorités de Leonardo, lequel aimerait plutôt attirer Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 18 ans) pour renforcer le cœur du jeu...