PSG – Mercato : Leonardo a mis KO le FC Barcelone dans un dossier sensible

Comme le confirme le Parisien ce vendredi, Juan Bernat (28 ans) va bel et bien prolonger son contrat au PSG. Un contrat qui arrivait à terme à l'été 2021 et qui sera étendu, vraisemblablement jusqu'en juin 2024 ou 2025, avant le retour de blessure du latéral espagnol (rupture du ligament croisé), prévu pour le mois d'avril prochain.

L'intérêt du Barça n'a fait que passer

Sur le dossier de l'ancien latéral gauche du Bayern Munich, Leonardo a assez bien manoeuvré... parvenant à écarter la concurrence du FC Barcelone. Le quotidien francilien explique même que le Barça n'a jamais réellement eu sa chance, eux qui laissaient pourtant entendre qu'en cas de mauvaise proposition du PSG ils seraient là pour saisir l'occasion.

Dès l'entame des discussions et malgré des périodes sans discussions entre les deux parties, Leonardo a toujours tenu le dossier Bernat dans la liste de ses priorités, au même titre que les nouveaux contrats de Neymar Jr ou Mbappé. L'envie était réciproque puisque l'Espagnol n'a pas hésité, conscient que sa grave blessure en plus de la crise sanitaire ne lui permettrait sans doute pas d'obtenir beaucoup plus ailleurs qu'au PSG (4,5 M€ brut par an).