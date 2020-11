PSG - Mercato : Leonardo a tenté le plus gros coup de l’été au Bayern !

Rafinha a posé ses valises au PSG en toute fin de mercato estival. Ce transfert en provenance du FC Barcelone peut surprendre dans la mesure où l’arrivée d’un organisateur au milieu n’était pas vraiment la priorité de Thomas Tuchel, plus concentré sur un renfort en défense centrale.

On doute pourtant fort que l’entraîneur du PSG aurait craché sur l’opportunité de recruter Thiago Alcantara. Métronome du Bayern Munich depuis plusieurs saisons, le milieu espagnol était pourtant dans les plans de Leonardo cet été. Foi de Mazinho, père des deux joueurs.

Mazinho a parlé à Leonardo d’Alcantara

« J’avais parlé à Leonardo il y a longtemps déjà, mais c’était pour évoquer le dossier Thiago, révèle le champion du monde 1994 dans France Football. Leonardo le voulait au PSG. Mais Thiago s’était déjà mis d’accord avec Liverpool. On a donc parlé de Rafa mais il n’entrait pas dans ses plans à ce moment-là. J’imagine qu’il a réfléchi, qu’il s’est rendu compte de l’opportunité qu’il représentait et que ça valait le coup de le recruter. Quand je l’ai relancé, l’avant-dernier jour (du mercato), Leonardo avait changé d’avis. Et tout s’est accéléré le dernier jour. On a eu un peu peur, mais grâce à Dieu, à cinq ou six heures de la clôture, on a trouvé un accord. Leonardo voulait Thiago, il a eu Rafinha. Et pour Rafa, c’est un rêve de rejoindre un tel club. »