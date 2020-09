PSG – Mercato : Leonardo a tiré Florenzi d'un bien mauvais pas

Ce vendredi, le PSG a réglé un dossier important du Mercato, à savoir conclure l'arrivée d'un latéral droit capable d'être le pendant de Juan Bernat. Alessandro Florenzi, international italien de 29 ans, est l'heureux élu et devra donc convaincre alors que ses dernières expériences ont été mitigées.

Même si Florenzi reste un titulaire en sélection, son prêt à Valence n'a pas été un franc succès. Surtout, le latéral italien était clairement indésirable du côté de la Roma. Parce que Paulo Fonseca ne comptait pas sur lui, mais pas seulement.

Florenzi aurait vécu un enfer à Rome

En effet, les supporters de la Roma ne souhaitaient pas non plus le voir rester cette saison. Au point même de lui réserver un traitement particulier. « D'un côté, son départ est étonnant car la Roma joue désormais avec une défense à 3. Mais son histoire devait se terminer, plus rien ne lui est pardonné ici. Dès qu'il fait une erreur, il est pris en grippe, car il n'a jamais été un capitaine aussi aimé que Totti et De Rossi. L'héritage du brassard était très lourd, et les tifosi y tiennent beaucoup. Encore plus quand il s'agit d'un joueur né à Rome. Son départ est resté secret, personne ne savait rien ici jusqu'à ce matin. Mais pour la Roma, l'histoire était de toute façon terminée », a expliqué une source proche du club romain à Eurosport.