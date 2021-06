PSG - Mercato : Leonardo a trouvé une astuce pour boucler le dossier Hakimi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG veut frapper fort cet été sur le marché des transferts et il le démontre avec les signatures de Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Après le milieu néerlandais et le gardien italien, les dossiers en cours concernent la défense où le club de la capitale cible Sergio Ramos et Raphaël Varane. Mais c'est le dossier Achraf Hakimi qui mobilise Leonardo depuis déjà quelques semaines, avec une vraie volonté du directeur sportif brésilien de renforcer le couloir ddroit en s'attacher les services du Marocain de l'Inter Milan.

Un dossier compliqué, l'Inter ne voulant pas céder facilement un élément très important dans sa conquête du titre de champion d'Italie. Mais selon Fabrizio Romano, les positions se rapprocheraient. « Le PSG est proche, une offre définitive est attendue ces prochains jours », croit savoir le journaliste italien. Qui ajoute : « 80 M€, c'est le prix demandé. Mais le PSG pourrait inclure des bonus pour essayer de trouver un accord. » Pas forcément gagné, donc. Romano précise que Chelsea est aussi sur le coup. Mais qu'aucune offre des Blues n'a été formulée à l'Inter à ce jour.

Feeling around Inter about Achraf Hakimi: Paris Saint-Germain are getting closer, final bid expected in the next days. €80m price tag - but PSG could include add ons to try to reach an agreement. 🇲🇦 #PSG



Chelsea still in contact with his agent but there’s no bid yet. 🔵 #CFC