PSG - Mercato : Leonardo a un vieux rêve de Messi et du FC Barcelone dans le viseur

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Pas satisfait par la saison 2020/21 ni par les comptes du PSG, l'émir du Qatar aurait mis un coup de pression à Leonardo. Le directeur sportif aurait une enveloppe limitée pour recruter cet été, enveloppe qu'il pourrait agrandir à condition qu'il parvienne enfin à vendre des joueurs au prix fort. C'est que le Brésilien est généralement plus à l'aise pour signer des chèques sans discuter que pour négocier. S'il ne donne pas satisfaction cet été, son avenir à Paris pourrait s'inscrire en pointillés.

Leonardo va donc devoir frapper fort durant l'intersaison, taper dans le mille et au juste prix. L'arrivée de Lionel Messi aurait certainement redoré son blason mais l'Argentin devrait prolonger au FC Barcelone. Le recrutement de Cristiano Ronaldo, soumis par l'émir, aurait également été de nature à lui redonner du crédit mais le Portugais de la Juventus devrait plutôt retourner à Manchester United.

Néanmoins, une piste éventée par Sky Sports pourrait constituer un gros coup si elle se concrétise. En effet, le PSG aurait des vues sur Saul Niguez, l'excellent milieu de terrain de l'Atlético Madrid. A 24 ans, l'international espagnol est encore lié au vainqueur de la Liga jusqu'en 2026 et il est coté 50 M€ par Transfermarkt. Mais ça n'effraie ni Paris, ni Chelsea, ni le Bayern Munich, également sur les rangs. Saul a longtemps été dans le viseur du FC Barcelone et de Lionel Messi, qui le voulaient pour renforcer leur milieu avant que Frenkie De Jong ne débarque. Pilier de l'Atlético, il devrait cependant être retenu par Diego Simeone. Leonardo va devoir la jouer malin.

Saul Niguez is looking like he could leave Atlético Madrid this summer.

PSG, Bayern Munich and Chelsea are interested #ChampionsLeague #ChelseaFC #FCBayern #PSG #Niguez ⚽️ pic.twitter.com/VDaFICl8xe